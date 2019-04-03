Боксер Ковалев может провести следующий бой в Челябинске

Чемпион мира в весовой категории до 79,38 по версии WBO Сергей Ковалев планирует провести следующий бой на своей родине – в Челябинске. Ожидается, что соперником россиянина станет британец Энтони Ярд.

Переговоры по организации боя пройдут 8 апреля. Планируется, что Ковалев получит 75% призового фонда, а его соперник – 25%. Однако пока принципиального согласия команды Ярда не получено.

36-летний Сергей Ковалев 3 февраля вернул себе титул чемпиона мира, победив колумбийца Элейдера Альвареса. На счету Ковалева 33 победа, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд выиграл все 17 боев в профессиональной карьере.