Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

Новосибирский метрополитен начал проверку появившейся видеозаписи, на которой машинист доверяет управление поездом своей возлюбленной, сообщает Vn.ru.

"Хочу вам преподнести свое селфи", — начинает свой рассказ под запись представитель самой редкой за Уралом профессии, то и дело отвлекаясь от управления составом, который подъезжает к станции "Речной вокзал" в центре города.

Спустя несколько минут он поменялся местами с оператором — кресло машиниста заняла спутница мужчины.

"Кто я? Машинистка. Вот я дожила и до этого. Романтика!" — признается женщина, в то время как состав с пассажирами движется со скоростью 55 километров в час.

С ее слов следует, что запись была сделана 21 февраля 2015 года, однако обнародована она была только сейчас.

В пресс-службе новосибирского метрополитена "Сиб.фм" напомнили, что присутствие посторонних лиц в кабине поезда само по себе является грубейшим нарушением правил безопасности.

"Сейчас наши специалисты изучают видеозапись. После этого будет принято соответствующее решение", — заявил представитель предприятия.