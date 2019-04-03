Политолог Килинкаров: украинцы загнали себя в угол

Украинская власть предала интересы народа, осуществив государственный переворот на Майдане. Они сами себя загнали в узкий коридор возможностей. Меня не удивляет жесткое заявление лидера фракция ХДС в отношении украинских политиков. Так прокомментировал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявление немецкого лидера фракции ХДС Давида Вадефуля, который назвал шоумена Зеленского "кандидатом-выскочкой" и посоветовал ему огласить программу решения проблем в стране.

По мнению главы ХДС, украинцы голосовали за Зеленского из-за недоверия к действующему главе государства Петру Порошенко и экс-премьеру Юлии Тимошенко.

В эфире программы "Кто против" Килинкаров отметил, что до Майдана Незалежности европейцы и американцы корректно общались с украинской элитой. Они боялись перегнуть палку и толкнуть политиков в объятия России.

Но, когда европейцы отсекли Украине возможность диалога с Россией, то они стали диктовать им свои требования. Тогда и начались совсем другие разговоры. "Мы узаконили вашу власть и сюда поставили. И имеем полное право ставить условия. Поэтому они себя ведут так некорректно в отношении Украины", — заключил эксперт.