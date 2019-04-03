Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Нигерии и "Локомотива" Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего футболиста был индонезийский "Мадура Юнайтед"



Уроженец СССР Питер Одемвингие выступал за бельгийский "Ломмель", французский "Лилль", а с 2007 по 2019 годы играл за "Локомотив". После чего Питер уехал в Англию, где выступал за "Вест Бромвич", "Кардифф Сити", "Сток Сити", "Бристоль Сити" и "Ротерхэм".

Питер Одемвингие с 2002 по 2014 годы играл за сборную Нигерии. В 2008 годуон стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.