Сочинские таможенники задержали автомобиль с контрабандными сигаретами

Очередной контрабандный груз задержали сочинские таможенники на границе с Абхазией. Автомобиль вез сто тысяч сигарет, сообщает "Вести Сочи".

Тайник с незадекларированным грузом обнаружили при досмотре. Пограничники отбуксировали машину в специальный инспекционный комплекс. Всего было обнаружено 500 блоков сигарет. Табачную продукцию водитель прятал под сиденьем, сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Товар изъят, после экспертизы следствие примет процессуальное решение.