На Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам

Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам. Авторы иска утверждают, что в Disney женщинам платят, основываясь на их предыдущем месте работы, сообщает Variety.

Сотрудники Andrus Anderson хотят, чтобы к коллективному иску присоединились все женщины, которые работали в калифорнийском офисе Disney, начиная с 2015 года.

Юристы отмечают, что представители Disney больше ценят коллег-мужчин, чем женщин.

Авторы иска — две сотрудницы компании, Карен Мур и ЛаРонда Расмуссен. Последняя работала в Disney финансовым аналитиком 11 лет.

В 2017 году Расмуссен узнала, что мужчины, занимавшие ту же должность, зарабатывали больше на несколько тысяч долларов в год.

В 2018 году женщине подняли зарплату на 25 тысяч долларов, но, по ее словам, это не устранило разницу в зарплате между ней и коллегами-мужчинами.

Карен Мур, которая занимается в Disney вопросами авторского права, утверждает, что ей не дали перейти на менеджерскую позицию, а затем изменили требования к вакансии и наняли мужчину.

Женщины требуют выплатить им компенсацию за те годы, которые они якобы недополучали, а также добиться того, чтобы впредь в компании не дискриминировали женщин.

В Disney все обвинения в свой адрес отрицают.