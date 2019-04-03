Алексей Булдаков (1951 - 2019). Фотолента

Не стало народного артиста России Алексея Булдакова, он скончался в возросте 68 лет. Свою карьеру он начал в театре, в кино стал сниматься с 1982 года. Актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных кинолентах.