Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Великий бразильский футболист Эдсон Арантес ддо Насименто, более известный, как Пеле, был госпитализирован в Париже. У 78-летнего Короля футбола поднялась температура.

Пеле находится с визитом в столице Франции. После встречи с нападающим "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе бразилец почувствовал себя плохо. Пеле был срочно доставлен в одну из парижских клиник, сообщает РИА Новости.

Как утверждают французские врачи, жизни Пеле ничего не угрожает. Однако трехкратный чемпион мира останется пока в больнице в качестве предосторожности.