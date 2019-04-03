В Бердске спасатели сняли девушку с крыши утонувшей машины

Сегодня в Новосибирской области сотрудники МЧС спасли девушку, сняв ее с крыши утонувшей на городской улице машины.

Инцидент произошел в Бердске 3 апреля — утром на одной из улиц города заглох автомобиль. Проезжая часть в этом месте покрыта значительным слоем паводковых вод — их уровень достигал окон легкового автомобиля. Девушка, сидевшая за рулем, выбралась на крышу машины и позвонила в МЧС.

Спасатели облачились в гидрокостюмы, добрались до терпящей бедствие девушки и отнесли ее на закорках до твердой поверхности. Затем на тросе вытащили и автомобиль, после чего затопленное место, размером с небольшое озеро, было огорожено предупреждающей лентой.

Городские власти уже прокомментировали инцидент местному изданию "Бердск-Онлайн". По словам вице-мэра Владимира Захарова, затопленная дорога расположена на земле, лежащей на балансе Министерства обороны. Талые воды на нее текут с местного аэродрома, также принадлежащего военным.

"Мы не можем так просто перегородить там движение. Поэтому нужно обращать внимание на знаки. Хочу обратиться к жителям: по этой дороге ездить нельзя, она попадает в зону затопления", — сообщил вице-мэр.