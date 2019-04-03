Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 апреля 201917:15

В Бердске спасатели сняли девушку с крыши утонувшей машины

Вконтакте/МЧС России Новосибирская область

Сегодня в Новосибирской области сотрудники МЧС спасли девушку, сняв ее с крыши утонувшей на городской улице машины.

Инцидент произошел в Бердске 3 апреля — утром на одной из улиц города заглох автомобиль. Проезжая часть в этом месте покрыта значительным слоем паводковых вод — их уровень достигал окон легкового автомобиля. Девушка, сидевшая за рулем, выбралась на крышу машины и позвонила в МЧС.

Спасатели облачились в гидрокостюмы, добрались до терпящей бедствие девушки и отнесли ее на закорках до твердой поверхности. Затем на тросе вытащили и автомобиль, после чего затопленное место, размером с небольшое озеро, было огорожено предупреждающей лентой.

 

 

Городские власти уже прокомментировали инцидент местному изданию "Бердск-Онлайн". По словам вице-мэра Владимира Захарова, затопленная дорога расположена на земле, лежащей на балансе Министерства обороны. Талые воды на нее текут с местного аэродрома, также принадлежащего военным.

"Мы не можем так просто перегородить там движение. Поэтому нужно обращать внимание на знаки. Хочу обратиться к жителям: по этой дороге ездить нельзя, она попадает в зону затопления", — сообщил вице-мэр.

Сейчас

16:13

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

15:38

Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

14:16

Умер актер Алексей Булдаков

13:59

На открытие завода "Мерседес" Путин приехал на "Аурусе"

13:31

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

12:36

Украина запретила частные полеты в Россию

11:30

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

23 минуты назад
Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

1 час назад
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

3 часа назад
Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

3 часа назад
Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

4 часа назад
Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

22 минуты назад
"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

1 час назад
Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

3 часа назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

3 часа назад
Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

3 часа назад
Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

1 час назад
Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

1 час назад
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

2 часа назад
В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

6 часов назад
234
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

29 минут назад
СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

35 минут назад
Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

1 час назад
В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

1 час назад
В WhatsApp появилась защита от включения в группы

В WhatsApp появилась защита от включения в группы

1 час назад
Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

1 час назад
Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

2 часа назад
Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

3 часа назад
356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

3 часа назад
В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

3 часа назад
Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

3 часа назад
Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

3 часа назад
В Омске на пешеходном переходе сбили девушку. Видео

В Омске на пешеходном переходе сбили девушку. Видео

3 часа назад
Девочка из захламленной московской квартиры начала общаться с другими детьми

Девочка из захламленной московской квартиры начала общаться с другими детьми

4 часа назад
В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама

В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама

4 часа назад
Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

4 часа назад
Украина запретила частные полеты в Россию

Украина запретила частные полеты в Россию

4 часа назад
Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

5 часов назад
Зеленский выдвинул требования к Порошенко

Зеленский выдвинул требования к Порошенко

5 часов назад
5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

5 часов назад
Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

5 часов назад
Пенсионер набросился с ножом на внука из-за беспорядка в квартире

Пенсионер набросился с ножом на внука из-за беспорядка в квартире

6 часов назад
"Нырнула в кипяток": во Владивостоке автомобиль ушел под асфальт

"Нырнула в кипяток": во Владивостоке автомобиль ушел под асфальт

6 часов назад
Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

6 часов назад
"Мама, мы горим!": ученики сняли на видео пожар в красноярской школе

"Мама, мы горим!": ученики сняли на видео пожар в красноярской школе

6 часов назад
Экс-глава Nissan может быть снова арестован

Экс-глава Nissan может быть снова арестован

6 часов назад
СМИ: пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing следовали инструкции производителя

СМИ: пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing следовали инструкции производителя

6 часов назад
Четыре удара ножом: на западе Москвы неизвестный зарезал женщину

Четыре удара ножом: на западе Москвы неизвестный зарезал женщину

7 часов назад
Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

7 часов назад
Таджикскую артистку оштрафовали за приглашение подруг на день рождения

Таджикскую артистку оштрафовали за приглашение подруг на день рождения

7 часов назад
Поход на футбол спас жизнь болельщику "Балтики"

Поход на футбол спас жизнь болельщику "Балтики"

8 часов назад
Мэра Евпатории подозревают в превышении полномочий

Мэра Евпатории подозревают в превышении полномочий

8 часов назад
Опубликован мартовский список самых быстрых смартфонов

Опубликован мартовский список самых быстрых смартфонов

8 часов назад
Топ-10 регионов России, популярных у иностранных туристов

Топ-10 регионов России, популярных у иностранных туристов

11 часов назад