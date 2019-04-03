Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

Мощный взрыв прогремел под машиной на проезжей части в Одессе. Легковушку отбросило на трамвайные пути, а дорогу засыпало песком, но инцидент, попавший в объектив камеры наблюдения, обошелся без пострадавших.

ЧП произошло в 13:30 3 апреля на Большой Фонтанской дороге. На кадрах видно, как припаркованная на обочине BMW встает на дыбы, а затем переворачивается, при этом на высоту 6-7 метров вздымается фонтан из песка.

Версия о взрыве газового оборудования автомобиля не нашла подтверждения, поскольку транспортное средство существенно не пострадало. По предварительным данным, взрыв произошел под землей, а сам водитель утверждает, что, заехав на парковку, он почувствовал едкий запах газа, уточняет "Корреспондент".

От госпитализации мужчина отказался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и городские службы. Движение трамваев парализовано.