Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в "Инстаграме"

В преддверии рождения первенца принц Гарри и его супруга Меган Маркл завели официальный аккаунт в "Инстаграме". На страницу уже подписались более двух миллионов пользователей соцсети, сообщает Buzzfeed.

По традициям членам королевской семьи запрещается иметь личные аккаунты в соцсетях, поэтому после того, как Маркл вышла замуж за Гарри, ей пришлось удалить свой "Инстаграм".

В настоящий момент в официальном "Инстаграме" пары – галерея снимков с официальных мероприятий, в которых участвовали Гарри с супругой.

Отныне официальные новости из жизни пары будут публиковаться также на сайте Кенсингтонского дворца.

У английской королевской семьи есть два официальных инстаграм-аккаунта — Kensington Royal, посвященный Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, а также The Royal Family. В нем публикуются архивные кадры и будни королевы Елизаветы II.