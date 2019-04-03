Тема:
Выборы на Украине 1 час назад
50 на 50: второго тура выборов на Украине может не быть
Второй тур выборов на Украине может и не состояться, если произойдет форс-мажорная ситуация. Главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский допустил, что один из прошедших во второй тур кандидатов может заболеть и отказаться от дальнейшего участия в борьбе за президентское кресло. Или же произойдет нечто, что приведет к объявлению военного положения в стране.
"Такая ситуация очень реальна, и это может спасти Порошенко", — пояснил немецкий эксперт в эфире программы "Кто против" на канале "Россия".
Петр Порошенко пойдет на все. Подходя ко второму туру, который должен пройти 21 апреля, он может каждый день набирать свои голоса, забирая их от своего соперника.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Меркель позвонила Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур. На самом деле, по словам Сосновского, все было по-другому:
"Позвонили из канцелярии Порошенко в Берлин и сообщили о том, как прошли выборы. Звонок был входящий. А Ангела Меркель, как культурный человек, не могла не поздравить в ответ Порошенко".
В свою очередь лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот считает, что Петр Порошенко пытается продемонстрировать международную поддержку. Ведь полагаться на мнение украинского народа ему не приходится. Сейчас у Порошенко и Зеленского шансы 50 на 50.
Юрий Кот напомнил, что в Верховную раду подали законопроект об обязательных дебатах между Порошенко и Зеленским. Очевидно, что это выгодно действующему президенту.
"Стратегия же Зеленского состоит в том, что он решил замолчать. За него уже несколько дней говорят другие люди, его пресс-служба. Зеленский увиливает и учит свою предвыборную речь, которой хочет добить Порошенко. По сути, у Петра Порошенко остался единственный шанс — опираться на мнение его американских и западных коллег", — заявил общественный деятель Юрий Кот, выступая в ток-шоу "Кто против?".
Ранее по теме
-
Выборы на Украине срежиссировали опытные политтехнологи6 часов назад
-
Украина запретила частные полеты в Россию6 часов назад
-
Зеленский выдвинул требования к Порошенко7 часов назад
-
Порошенко или Зеленский: рост напряженности Украине гарантирован8 часов назад
-
На Украине расследуют дела о нарушениях во время выборов13 часов назад
-
Выборы на Украине. Причины поражения Тимошенко и намерения Бойко19 часов назад
Сейчас
Мэр Евпатории задержан
Картина дня
-
Умер актер Алексей Булдаков
- Украина запретила частные полеты в Россию
- Роструд напоминает о длинных майских каникулах
- Мэра Евпатории подозревают в превышении полномочий
- НАТО готовит "пакет мер" для Черного моря
Самое читаемое
-
Банда корейцев крала и продавала на мясо домашних собак в Москве
- Следствие: курсантов могли заразить червями умышленно
- "Ведьма" над Донбассом: ополченцы уничтожили украинскую националистку
- Экс-бойфренд выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
- Названа причина смерти Алексея Булдакова
- Многодетная мать оказалась садисткой и сутенершей
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Криптовалюты начинают вторую жизнь?
- Опиумные войны наоборот: США блокируют ввоз опиоидов из Китая
- Что не так в новостях о сделке Китая и США?
- Топ-10 регионов России, популярных у иностранных туристов
- Пакистан и Афганистан - новая горячая точка Большой игры
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Kia назвала российские цены на спортуниверсал ProCeed
- Первый обзор и тест-драйв новой Toyota RAV4 (видео)
- УАЗ выпустит "русский Прадо" (есть примерная цена)
- День дурака: все первоапрельские шутки автоиндустрии!
- В России начались продажи нового Nissan Qashqai
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
- Сахар спасет от респираторных заболеваний
- Как спорт заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
Вести в 20.00
-
Порошенко пошел к баптистам
- Татьяна Кувшинникова: судьба учительницы в купальнике
- Музей проституции открыли на Арбате
Вести-Москва
-
Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков
- 25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье
- Дачная война: в Подмосковье два товарищества не могут поделить одну дорогу
- В Алабине начались тренировки к параду 9 мая
- В Московском зоопарке пополнение сразу в двух семействах редких животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его