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3 апреля 201918:07

50 на 50: второго тура выборов на Украине может не быть

Анна Марченко/ТАСС

Второй тур выборов на Украине может и не состояться, если произойдет форс-мажорная ситуация. Главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский допустил, что один из прошедших во второй тур кандидатов может заболеть и отказаться от дальнейшего участия в борьбе за президентское кресло. Или же произойдет нечто, что приведет к объявлению военного положения в стране.

"Такая ситуация очень реальна, и это может спасти Порошенко", — пояснил немецкий эксперт в эфире программы "Кто против" на канале "Россия".

Петр Порошенко пойдет на все. Подходя ко второму туру, который должен пройти 21 апреля, он может каждый день набирать свои голоса, забирая их от своего соперника.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Меркель позвонила Порошенко и поздравила его с выходом во второй тур. На самом деле, по словам Сосновского, все было по-другому:

"Позвонили из канцелярии Порошенко в Берлин и сообщили о том, как прошли выборы. Звонок был входящий. А Ангела Меркель, как культурный человек, не могла не поздравить в ответ Порошенко".

В свою очередь лидер общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот считает, что Петр Порошенко пытается продемонстрировать международную поддержку. Ведь полагаться на мнение украинского народа ему не приходится. Сейчас у Порошенко и Зеленского шансы 50 на 50.

Юрий Кот напомнил, что в Верховную раду подали законопроект об обязательных дебатах между Порошенко и Зеленским. Очевидно, что это выгодно действующему президенту.

"Стратегия же Зеленского состоит в том, что он решил замолчать. За него уже несколько дней говорят другие люди, его пресс-служба. Зеленский увиливает и учит свою предвыборную речь, которой хочет добить Порошенко. По сути, у Петра Порошенко остался единственный шанс — опираться на мнение его американских и западных коллег", — заявил общественный деятель Юрий Кот, выступая в ток-шоу "Кто против?".

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