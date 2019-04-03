НАТО поделились планом покорения мира
Американским планом покорения мира поделился главный идеолог команды Дональда Трампа Стивен Бэннон. Он заявил, что на данный момент смертельную угрозу Западу представляет Китай, а не Россия, но Россию нельзя откладывать на задний план.
Американский исследовательский центр опубликовал доклад "Россия – изгой, а не соперник. Китай – соперник, а не изгой". Главный критерий для сравнения Москвы и Пекина — размер экономик и военных расходов. Но при обезвреживании этих двух угроз главной стратегической целью США станет создание общего западного пространства, включающего Канаду, Мексику, Японию, Южную Корею, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию, Евросоюз.
В американском истеблишменте на этот счет существует два мнения. Одни считают, что сначала надо уничтожать Китай, он представляет большую опасность, а потом можно приниматься за Россию. Другие предлагают обратную последовательность.
"Часть американской элиты готова даже подружиться с нами, лишь бы дать возможность уничтожить Китай", — полагает ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Похоже, что Америка рассчитывает на сценарий времен Второй мировой войны: сначала дружба с СССР, а как только мы уничтожили фашизм в Германии, стали врагами Штатов.
Доцент МГУ Алексей Фесенко дал комментарий плану Бэннона, пояснив, что американцев очень раздражает договор России и Китая 2001 года. Особенно две его статьи: обязательные взаимные консультации по всем ключевым международно-политическим проблемам и отстаивание общей позиции в международных организациях.
"Еще во времена Обамы существовала программа американских аналитических центров под названием "Антигегемонистский пакт", согласно которой необходимо любой ценой расторгнуть союз России и Китая. США считают, что этот альянс сдерживает их гегемонию в мире и значит его нужно разрушить, натравив страны друг на друга", – сказал доцент.
Для осуществления программы в 2009 году Обама привез в Пекин идею создания G2. Но дружбы с Китаем против России не получилось, равно как и наоборот. И сейчас Америке нечего предложить России, ради чего бы она пошла на расторжение договора с Китаем.
Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский видит нашу главную задачу в очистке от американского влияния: сначала бывшей зоны СССР, затем Восточной Европы, а затем и европейского континента в целом.
"Это означает, что никаких американских военных баз на европейской части планеты остаться не должно. Задача китайской стороны — сделать то же самое в Азии", — рассказал Сатановский.
Дискуссию подытожил директор института Дальнего Востока Сергей Лузянин. Он заявил, что для России западный вызов на сегодняшний день более глубокий и опасный, чем китайский.
"Россия в отношении с Китаем должна сохранять короткую дистанцию, называемую стратегическим партнерством, но без союза. А с США, к сожалению, возможна пока только длинная дистанция, называемая конфронтацией. Но главное, чтобы короткая дистанция с Китаем не превратилась в поводок, а длинная дистанция с США не превратилась в ядерную войну".
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