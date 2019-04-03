Смертельно больная мать познакомилась с желающими воспитывать ее сына

Сотни тысяч телезрителей не остались равнодушными к судьбе смертельно больной Айгуль Фазыйловой из Татарстана, которая через "Прямой эфир" решила искать приемную семью своему сыну Амиру.

Женщина рассказала, что воспитывает его одна, а пожилой тете из-за ее возраста опеку над ребенком не доверят.

После резонанса, который вызвала эта история, тете Айгуль, возможно, все-таки разрешат оформить над ним опекунство, но пока еще об этом не было известно, люди писали и звонили в программу.

После того эфира в редакцию пришло больше полумиллиона писем и звонков. Откликнулись люди не только из России, но и из других стран. Взять на воспитание Амира захотели в Канаде, Израиле, Германии, Чехии и даже в далекой Австралии.

Айгуль вновь приехала в "Прямой эфир", чтобы познакомиться лично с теми, кто откликнулся на ее мольбы. А в конце программы в студии появился сам Амир — он наблюдал за происходящим из кулис.

После эфира программы мальчика с мамой ждало чаепитие и более тесное знакомство с теми, что пожелал усыновить Амира.

Сделают ли свой выбор мать и сын Фазыйловы? Об этом – в очередном выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".