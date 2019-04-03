Самолет ВВС Испании съехал с полосы во время учений

Девять человек пострадали в результате неудачной посадки военно-транспортного самолета ВВС Испании во время учений в автономном сообществе Арагон, сообщает El Heraldo. Очевидец снял на видео момент приземления турбовинтового CASA C-295.

Инцидент произошел около 11:30 по местному времени 3 апреля на аэродроме Санта-Силия. Экипаж самолета отрабатывал эвакуацию людей в случае катастроф на учениях ECC Aragon 2019, в которых участвуют свыше 3,5 тысячи человек. По неустановленным пока причинам во время посадки самолет накренился, а затем съехал с ВПП.

На борту находились, по различным данным, от 10 до 12 человек, травмы получили девять из них. Серьезней других пострадал пилот, которого госпитализировали с черепно-мозговой травмой.