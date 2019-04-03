Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Сто человек — это много или мало? Все зависит от того, в какой они оказались ситуации. Если бы всего сто поклонников собрались на Карузо или Фредди Меркьюри, концерт посчитали бы провалом. Или если бы выставку картин Репина за месяцы ее демонстрации увидели только 100 посетителей — можно сказать, что никто. А когда сто человек — жюри?

Такое трудно себе представить, но это уже случилось. На телеканале "Россия 1" появилось одно из самых увлекательных шоу нашего времени "Ну-ка, все вместе!".



Необычность задумки еще и в том, что сотня оценивает всего десятерых конкурсантов. Не самих исполнителей, конечно, а их талант.



Участников на самом деле больше, но в каждом выпуске их ровно десять. Условия конкурса с одной стороны простые и понятные, с другой, отличаются от привычных форматов.

Дано: один ведущий — Николай Басков, которого неизменно сопровождают замечательное чувство юмора и умение подмечать детали. 10 конкурсантов. И... стена.

В самом буквальном смысле этого слова. Не Pink Floyd The Wall, несмотря на то, что шоу музыкальное, а самая обычная стенка.

А на ней стройными рядами сидят 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым.

На сцену (или, вернее сказать, на арену) перед этой стеной выходит полный надежд на победу претендент. Он напоминает гладиатора, у него и меч имеется — это подготовленный заранее номер.

А эксперты его слушают, рассматривают, препарируют, изучают, позволяя себе порой довольно жесткие высказывания.

Но если гладиатор выиграл бой, если исполнитель понравился – стена встает и начинает ему подпевать.

Сколько представителей шоу-бизнеса встали, столько баллов набрал конкурсант. Чем выше балл, тем больше у него вероятность войти в тройку финалистов. Но на этом испытания не заканчиваются, впереди его ждет заключительная битва — дуэль.

Вот где проверяется умение себя подать, выдержка, манера исполнения, но в первую очередь — желание стать победителем.



Верно подметил Сергей Лазарев: "Чтобы выиграть, стену надо покорить".



И эта задача – "покорить" судей – одна из самых занимательных сторон шоу. Очень интересно следить за стараниями участников преодолеть себя, победить страхи, комплексы. За несколько минут выступления им придется разгадать, как найти ключ к ста сердцам.

Сделать это непросто. На стене оказались профессионалы высокого уровня: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели. Они не только разбираются в музыке или прекрасно поют, но и сами участвовали в десятках конкурсов. Таких не обмануть излишней самоуверенностью, нахрапистостью или фальшью. Им подавай настоящее, живое исполнение, когда душа, голос, внешность сливаются в одно целое и вызывает неподдельный восторг.

А Лазарев еще и шутит с конкурсантами: дескать, у вас "стена на пути к успеху". Сергей прав, конечно. Жюри должно понять, кто на самом деле достоин его признания. У конкурсанта могут быть замечательные задатки, он исполнит шлягер провокационного артиста Монеточки, выйдет с контрабасом в руках или отец выйдет на сцену с очаровательной дочерью, но номер окажется ненаполненным воздухом, чуда на сцене не произойдет, не случится.

Или наоборот. Выйдет на сцену девушка с немного нелепой фамилией Долбик-Воробей в скромном белом платье, улыбнется, произнесет: "Я хочу, чтобы сотня услышала, как поет сердце влюбленной женщины". И покорит всех сразу и навсегда.

Стена все заметит. Она останется равнодушной, либо прослезится, а может, восторженно обмирая, рукоплескать. Или заходиться энергетикой рок-н-ролла.

Мелькают стили, жанры, характеры. "Мы здесь, чтобы получать удовольствие, говорит Сергей Лазарев. Так оно и есть.

Правду сказал после исполнения в первом выпуске Ильей Римаром "Памяти Карузо" Рома Кенга: "Я пришел сюда за магией, за волшебством. Если я это вижу, я встаю. Я получил магию".

За волшебство Илья получил 96 баллов. Слегка не дотянул до 100. Как, впрочем, пока и никто другой. Даже обладательница чарующего голоса Алена Долбик-Воробей, так похожая на Диву Плавалагуну в своем слиянии с музыкой и номером, на дуэли набрала "всего" 98 баллов.

Но это, пожалуй, правильно. Интрига должна сохраняться до конца. Не только для зрителей, для самих исполнителей. Им есть к чему стремиться в финале, где победителя ждет кубок проекта и главный приз — миллион рублей.