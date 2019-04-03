Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 апреля 201919:10 Мария Свешникова

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Сто человек — это много или мало? Все зависит от того, в какой они оказались ситуации. Если бы всего сто поклонников собрались на Карузо или Фредди Меркьюри, концерт посчитали бы провалом. Или если бы выставку картин Репина за месяцы ее демонстрации увидели только 100 посетителей — можно сказать, что никто. А когда сто человек — жюри?

Такое трудно себе представить, но это уже случилось. На телеканале "Россия 1" появилось одно из самых увлекательных шоу нашего времени "Ну-ка, все вместе!".

Необычность задумки еще и в том, что сотня оценивает всего десятерых конкурсантов. Не самих исполнителей, конечно, а их талант.

Участников на самом деле больше, но в каждом выпуске их ровно десять. Условия конкурса с одной стороны простые и понятные, с другой, отличаются от привычных форматов.

Дано: один ведущий — Николай Басков, которого неизменно сопровождают замечательное чувство юмора и умение подмечать детали. 10 конкурсантов. И... стена.

В самом буквальном смысле этого слова. Не Pink Floyd The Wall, несмотря на то, что шоу музыкальное, а самая обычная стенка.

А на ней стройными рядами сидят 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым.

На сцену (или, вернее сказать, на арену) перед этой стеной выходит полный надежд на победу претендент. Он напоминает гладиатора, у него и меч имеется — это подготовленный заранее номер.

А эксперты его слушают, рассматривают, препарируют, изучают, позволяя себе порой довольно жесткие высказывания.

Но если гладиатор выиграл бой, если исполнитель понравился – стена встает и начинает ему подпевать.

Сколько представителей шоу-бизнеса встали, столько баллов набрал конкурсант. Чем выше балл, тем больше у него вероятность войти в тройку финалистов. Но на этом испытания не заканчиваются, впереди его ждет заключительная битва — дуэль.

Вот где проверяется умение себя подать, выдержка, манера исполнения, но в первую очередь — желание стать победителем.

Верно подметил Сергей Лазарев: "Чтобы выиграть, стену надо покорить".

И эта задача – "покорить" судей – одна из самых занимательных сторон шоу. Очень интересно следить за стараниями участников преодолеть себя, победить страхи, комплексы. За несколько минут выступления им придется разгадать, как найти ключ к ста сердцам.

Сделать это непросто. На стене оказались профессионалы высокого уровня: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели. Они не только разбираются в музыке или прекрасно поют, но и сами участвовали в десятках конкурсов. Таких не обмануть излишней самоуверенностью, нахрапистостью или фальшью. Им подавай настоящее, живое исполнение, когда душа, голос, внешность сливаются в одно целое и вызывает неподдельный восторг.

А Лазарев еще и шутит с конкурсантами: дескать, у вас "стена на пути к успеху". Сергей прав, конечно. Жюри должно понять, кто на самом деле достоин его признания. У конкурсанта могут быть замечательные задатки, он исполнит шлягер провокационного артиста Монеточки, выйдет с контрабасом в руках или отец выйдет на сцену с очаровательной дочерью, но номер окажется ненаполненным воздухом, чуда на сцене не произойдет, не случится.

Или наоборот. Выйдет на сцену девушка с немного нелепой фамилией Долбик-Воробей в скромном белом платье, улыбнется, произнесет: "Я хочу, чтобы сотня услышала, как поет сердце влюбленной женщины". И покорит всех сразу и навсегда.

 

Стена все заметит. Она останется равнодушной, либо прослезится, а может, восторженно обмирая, рукоплескать. Или заходиться энергетикой рок-н-ролла.

Мелькают стили, жанры, характеры. "Мы здесь, чтобы получать удовольствие, говорит Сергей Лазарев. Так оно и есть.

Правду сказал после исполнения в первом выпуске Ильей Римаром "Памяти Карузо" Рома Кенга: "Я пришел сюда за магией, за волшебством. Если я это вижу, я встаю. Я получил магию".

За волшебство Илья получил 96 баллов. Слегка не дотянул до 100. Как, впрочем, пока и никто другой. Даже обладательница чарующего голоса Алена Долбик-Воробей, так похожая на Диву Плавалагуну в своем слиянии с музыкой и номером, на дуэли набрала "всего" 98 баллов.

 

Но это, пожалуй, правильно. Интрига должна сохраняться до конца. Не только для зрителей, для самих исполнителей. Им есть к чему стремиться в финале, где победителя ждет кубок проекта и главный приз — миллион рублей.

Сейчас

18:28

Мэр Евпатории задержан

16:13

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

15:38

Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

14:16

Умер актер Алексей Булдаков

13:59

На открытие завода "Мерседес" Путин приехал на "Аурусе"

13:31

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

12:36

Украина запретила частные полеты в Россию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков

Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков

2 часа назад
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

1 час назад
Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны

Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны

1 час назад
Зеленский готов встретиться с Порошенко на крупнейшем стадионе Украины

Зеленский готов встретиться с Порошенко на крупнейшем стадионе Украины

1 час назад
Мэр Евпатории задержан

Мэр Евпатории задержан

2 часа назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

1 час назад
Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

6 часов назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

4 часа назад
25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

2 часа назад
Смертельно больная мать познакомилась с желающими воспитывать ее сына

Смертельно больная мать познакомилась с желающими воспитывать ее сына

2 часа назад
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

5 часов назад
В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

9 часов назад
459
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
НАТО встречает 70-летие организацией с расшатанной блоковой дисциплиной

НАТО встречает 70-летие организацией с расшатанной блоковой дисциплиной

8 минут назад
В США перестанут проводить эксперименты на кошках

В США перестанут проводить эксперименты на кошках

2 часа назад
Самолет ВВС Испании съехал с полосы во время учений

Самолет ВВС Испании съехал с полосы во время учений

2 часа назад
Алексей Булдаков (1951 - 2019). Фотолента

Алексей Булдаков (1951 - 2019). Фотолента

2 часа назад
У ГАЗа хотят отобрать бренд "Победа"

У ГАЗа хотят отобрать бренд "Победа"

3 часа назад
Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

3 часа назад
Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

3 часа назад
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

3 часа назад
Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в "Инстаграме"

Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в "Инстаграме"

3 часа назад
СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

3 часа назад
Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

4 часа назад
В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

4 часа назад
Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

4 часа назад
Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

4 часа назад
В WhatsApp появилась защита от включения в группы

В WhatsApp появилась защита от включения в группы

4 часа назад
Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

4 часа назад
"Заряженная" Lada Granta Sport: фото и видео с тестов

"Заряженная" Lada Granta Sport: фото и видео с тестов

5 часов назад
Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

5 часов назад
Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

6 часов назад
356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

6 часов назад
В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

6 часов назад
Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

6 часов назад
Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

6 часов назад
Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

6 часов назад
Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

6 часов назад
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

7 часов назад
В Омске на пешеходном переходе сбили девушку. Видео

В Омске на пешеходном переходе сбили девушку. Видео

7 часов назад
Девочка из захламленной московской квартиры начала общаться с другими детьми

Девочка из захламленной московской квартиры начала общаться с другими детьми

7 часов назад
В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама

В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама

7 часов назад
Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

7 часов назад
Украина запретила частные полеты в Россию

Украина запретила частные полеты в Россию

7 часов назад
Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

7 часов назад
Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

8 часов назад
5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

8 часов назад
Пенсионер набросился с ножом на внука из-за беспорядка в квартире

Пенсионер набросился с ножом на внука из-за беспорядка в квартире

9 часов назад
"Нырнула в кипяток": во Владивостоке автомобиль ушел под асфальт

"Нырнула в кипяток": во Владивостоке автомобиль ушел под асфальт

9 часов назад
Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

9 часов назад
Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

10 часов назад