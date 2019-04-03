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3 апреля 201918:35

Мэр Евпатории задержан

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сотрудники силовых структур задержали руководителя администрации Евпатории 45-летнего Андрея Филонова, против которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

Отмечается, что правоохранительные органы считают, что чиновник нанес ущерб Евпатории на сумму 35 миллионов рублей, поскольку по его указанию был незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

Ранее по месту жительства и работы Филонова были проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Накануне суд отправил мэра, который руководил 100-тысячным городом-курортом с ноября 2014 года, в отставку.

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