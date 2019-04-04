Леса должны вернуться под федеральный контроль и приносить деньги, считают в Рослесхозе

Российские леса необходимо вернуть под контроль федерального правительства. Возможно, необходимо даже создать государственную корпорацию, которая будет следить за состоянием лесных ресурсов и зарабатывать на их использовании. Такую идею озвучил глава Рослесхоза Иван Валентик в интервью газете "Коммерсант", посвященному реформе Лесного кодекса.

Глава ведомства пояснил, что сейчас в стране арендованы 170 миллионов гектаров леса, где бизнес занимается заготовкой древесины и следит за состоянием лесных массивов. Еще около 80 миллионов гектаров отданы под другие нужды. Однако общая площадь лесных угодий России – это более миллиарда гектаров. Они тянут деньги из бюджета на свое содержание, хотя могли бы, наоборот, наполнять его.

В качестве примера Валентик привел Финляндию, где уже существует государственная лесная корпорация. Она зарабатывает десятки миллионов евро в год и половину этой суммы отдает в казну. В функции корпорации входит заготовка, а самое главное — охрана и восстановление леса, на что и идут оставшиеся средства.

Пока же в России лесами занимается региональная власть, рассказывает глава Рослесхоза, что привело к деградации контроля за богатствами страны. Если до 2006 года в системе управления лесами было задействовано 120 самолетов, то сейчас их осталось 8. В итоге количество актуальных данных по лесоустройству (границы, состав и состояние леса) упало до 15%.

Возрождение полноценного контроля может дать реальные плоды уже сейчас, уверен Валентик. Это показал эксперимент в Иркутской области, где Рослесхоз объединил усилия с РЖД и таможней. Это позволило собирать наиболее полную и подробную информацию об использовании лесных ресурсов региона, что, в свою очередь, увеличило доход от них и сократило незаконную заготовку древесины с 5-6 миллионов кубометров (из 36 миллионов кубов общей заготовки) в 2012 году до 600 тысяч сейчас.

Еще одним важным нововведением в Лесной кодекс может стать изменение стоимости аренды. На сегодняшний день цена одного кубометра древесины в среднем по России составляет 98 рублей, то есть всего 7-8% в структуре себестоимости конечной продукции. Для сравнения, в мире это соотношение достигает 40%. То есть стоимость использования леса можно поднять в несколько раз. Однако делать это нужно аккуратно, учитывая множество факторов. Иван Валентик считает, что необходимо отталкиваться от цены леса на бирже: если стоимость ресурса растет, то и аренда повышается, если снижается, соответственно, и плата за него государству тоже уменьшается.