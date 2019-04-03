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3 апреля 201919:50 София Беренёва, Андрей Адамов

Калиниградские зоологи предупреждают: вышедших на берег тюленей нельзя трогать

ГТРК "Калининград"

На побережье Калининградской области по весне всё чаще выходят тюлени, сообщает ГТРК "Калининград". Прогуливающиеся по территории нацпарка "Куршская коса" люди не знают, как им реагировать на зверя, нужно ли пытаться чем-то помочь?

Зоологи единодушны: подходить, а тем более трогать животное не следует. Вышедший на берге тюлень не нуждается во внимании, а тем более в корме, рассказывает директор нацпарка Анатолий Калина. Через некоторое время ластоногий зверь сам вернется в море.

Внезапная любовь к суше вполне объяснима. У тюленей начинается пора размножения. Рождаются малыши не в воде, а на берегу. Здесь же мамам удобнее выходить потомство. Так что трогать взрослого зверя или малыша не следует. Единственное исключение — если внешний вид тюленя внушает тревогу, или на вид он ранен. Тогда необходимо вызвать зоотехников, которые окажут ему помощь, объяснила руководитель отдела просвещения Калининградского зоопарка Светлана Королевская.

Текст: ГТРК "Калининград"

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