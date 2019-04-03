В США перестанут проводить эксперименты на кошках

Представители Министерства сельского хозяйства США объявили о закрытии 37-летней программы по исследованию паразитарного заболевания токсплазмоза. Опыты проводились на кошках и привели к гибели тысяч животных, сообщает NPR.

В ходе экспериментов кошек кормили зараженным сырым мясом, чтобы вызвать у них токсоплазмоз. Затем из их экскрементов собирали яйца паразитов, а самих животных усыпляли.

По словам представителей организации White Coat Waste Project, которые борются против опытов над животными, для заражения кошек кормили мясом других кошек, а также собак.

В ответ на жалобы представители Минсельхоза заявили, что исследования позволил снизить распространение токсплазмоза в США на 50 процентов, добавив, что впредь не будут использовать кошек для борьбы с болезнью.

"Новые исследования в этой области пойдут другим путем", — заявили чиновники, не уточнив, впрочем, каким именно.

В настоящий момент в лабораториях, где проводились исследования, осталось всего 14 незараженных кошек. Сотрудники Минсельхоза заберут их к себе домой.