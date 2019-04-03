Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны

Два американских сенатора — демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио — внесли в Конгресс законопроект о санкциях против России за вмешательство в выборы в США.

Как передает телеканал "Россия 24", новые ограничения должны коснуться банковского сектора, сфер энергетики и оборонной промышленности.

В частности, предполагается внести в черные списки Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США.

Документ под названием "Акт для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений" требует, чтобы директор Национальной разведки США в течение 30 дней установил, вмешивалась Россия в американские выборы или нет.

Год назад Холлен и Рубио уже предлагали подобный проект, однако в Конгрессе его проигнорировали и до голосования документ так и не дошел.