"Оренбург" обыграл "Крылья Советов" в отложенном матче чемпионата

В Оренбурге прошел перенесенный матч 16 тура российской премьер-лиги между местным клубом и самарскими "Крыльями Советов". Хозяева поля одержали победу с результатом 3:1.

Дебют встречи выдался очень бурным. К двенадцатой минуте соперники обменялись голами с пенальти. Но сначала полузащитник волжан Александр Самедов угодил в перекладину. А затем оренбуржец Алексей Сутормин реализовал 11-метровый, назначенный за игру Рамиля Шейдаева рукой. Затем уже сам Шейдаев исправился, забив также с точки. Но прошло пять минут, и защитник "Оренбурга" Сиильвио Бегич пяткой отправил мяч в верхний угол ворот самарцев – 2:1. Этот счет сохранился до конца первого тайма.

После перерыва удачно вошел в игру защитник южноуральцев Михаил Сиваков, который забил после розыгрыша углового. Попытки "Крыльев Советов" изменит сценарий встречи, но счет не изменился. "Оренбург" выиграл 3:1.

Благодаря этому выигрышу "Оренбург" набрал 29 очков и переместился на восьмое место. "Крылья Советов" с 24 очками остались на 11 позиции.