Украина "прокатила" Юлию Тимошенко на выборах, а народ верит в чудо

Украинские СМИ рассказывают, как демократично все происходит в Незалежной. Но не такими уж европейцами оказались украинцы.

По мнению ведущей радиостанции "Вести FM" Анны Шафран, в Европе в последнее время появился такой тренд: как правило, на пост главы государства выбирают женщин. Это относится к Германии, Великобритании, Эстонии, Хорватии, Словакии.

"А Юлию Тимошенко на Украине не выбрали, а прокатили. Я не понимаю, о какой европейскости тогда может идти речь? Вдобавок и действующий президент повел себя совсем не по-мужски. Взял и поиздевался над поражением Юлии Владимировны. Выигрывать, так же, как и проигрывать, надо достойно," — считает радиоведущая.

Анна Шафран обратила внимание еще и на символичность дат: 20 апреля — день рождения Гитлера, 22 апреля — день рождения Ленина, а президента Украины будут выбирать посередине, 21 апреля.

Журналист радиостанции "Вести FM" Гия Саралидзе высказал свою точку зрения в ток-шоу "Кто против?".

Он считает, что все дело в вере украинцев в чудо: "Совершенно очевидно, люди понимают, в какой ситуации находится страна. Им говорят, Зеленский не профессионал, он ничего не понимает ни в политике, ни в экономике, а люди верят в чудо. Пройдет второй тур, и война на Донбассе закончится, и цены понизятся, и зарплаты вырастут, как в сериале "Слуга народа". В данном случае идет борьба веры в чудо и веры в проворовавшегося Порошенко".