Кубок России. "Урал" выиграл первый матч у "Арсенала"

В Екатеринбурге прошел первый полуфинальный матч Кубка России между местным "Уралом" и тульским "Арсеналом". Хозяева победили 1:0. Впервые в российских соревнованиях была применена система видеоповторов VAR.

Единственный мяч был забит на 17 минуте. Гости потеряли мяч в центре поля. Эрик Бикфалви пробил по воротам туляков. Артур Нигматуллин мяч отбил, но первым на добивании был Андрей Панюков. В дальнейшем могли забить, как хозяева, так и гости. Но в первом тайме счет не изменился.

В середине второго тайма в центре поля произошла стычка полузащитника "Урала" Петрюса Бумаля и игрока "Арсенала" Кантемира Берхамова. Бумаль отмахнулся от соперника локтем. Судья Алексей Еськов не заметил этого действия, и показал желтую карточку Берхамову. Но после видеопросмотра, впервые примененного в российских соревнованиях, он предъявил красную карточку игроку "Урала".

Соперники заканчивали встречу в неполных составах. На 86 минуте красную карточку получил Гия Григалава, из "Арсенала". Но счет не изменился. Первый раунд остался за "Уралом". Судьба путевки в финал решится в ответной встрече, которая пройдет в Туле 15 мая.