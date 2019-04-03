НАТО встречает 70-летие с расшатанной блоковой дисциплиной

НАТО нужно благодарить Путина. Если бы не возвращение России в мировую политику, альянс давно бы распался. К такому выводу приходят западные СМИ в канун 70-летия трансатлантического договора. Дружбой против Москвы США пытаются преодолеть недовольство партнеров политикой Трампа — треть повестки юбилейной встречи НАТО, которая начинается в Вашингтоне, посвящена антироссийским мерам. Праздник отмечают скромно — на уровне министров.

В свои 70 НАТО молодится. Однако в студии Атлантического совета оформленной в соответствии с модными трендами немало ветеранов Холодной войны, да и в Конгрессе, где впервые в истории выступал генсек альянса — все тот же привычный набор угроз и фобий.

И вновь звучат заявления в том духе, что Россия угроза, ведь это Россия слишком близко разместила свои границы у рубежей НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг обычно говорит о деньгах. Коль угроза столь велика, надо наращивать военные расходы странам-участницам. Дональд Трамп под этим подписывается, но только в финансовой части.

"Я надеюсь, что Россия не собирается представлять угрозу безопасности. Надеюсь, у нас будут хорошие отношения с Россией, также как, кстати, с Китаем и со всеми остальными. Однако, могу сказать, что альянс стал гораздо мощнее с тех пор как я стал президентом. Наша страна вливает в организацию намного больше остальных. "Но я все же думаю, мы поладим с Россией. Я верю в это", — заявил Трамп.

Трамп вновь укорил ФРГ, что та не перечисляет на оборону целевые два процента от ВВП, признал, что неравнодушен к Германии.

"Мой отец — немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии", — сказал американский президент.

Проблема в том, что отец Трампа родился в Нью-Йорке, в 1905 году, видимо президент США перепутал отца с дедом — и так уже в третий раз.

Но куда большая проблема для США и для НАТО — сейчас Турция, которая, оставаясь в альянсе решила попробовать вкусить тех плодов свободы, о которых так много говорят в эти дни натовские функционеры. Анкара покупает российские системы ПВО С-400.

Но больше всего на совещании министров стран НАТО будут говорить о России — собираются принять так называемый черноморский пакет — увеличить количество натовских кораблей в Черном море и еще больше усилить воздушную разведку.

Все это объясняют необходимостью обеспечить безопасный проход украинским судам через Керченский пролив. Впрочем, с одним из основных союзников по НАТО в регионе — Турцией — у США глубокий раскол. Турция, оставаясь в альянсе, решила попробовать вкусить тех плодов свободы, о которых так много говорят в эти дни натовские функционеры. Анкара покупает российские системы ПВО С-400, что в Вашингтоне вызвало подлинную истерику. Что только не пытались делать. И манили скидками на своей комплекс ПВО "Пэтриот", и угрожали санкциями. Одна из последних попыток принуждения — Пентагон приостановил поставку оборудования по программе новейшего истребителя F-35. Ничего не помогает.

А в том, что С-400 не совместимы с натовскими системами, в Анкаре даже видят определенные преимущества.

Пытаются США надавить и на Европу, отказаться от китайских технологий сетей 5G. Пока тоже не сказать что получается.

70-летие НАТО встречает организацией с расшатанной блоковой дисциплиной, проигранной, по сути, войной в Афганистане, кровавым послужным списком — бомбардировки в Югославии и Ливии и готовностью применять силу вновь и вновь.