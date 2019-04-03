Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 апреля 201920:35 Александр Христенко

НАТО встречает 70-летие с расшатанной блоковой дисциплиной

НАТО нужно благодарить Путина. Если бы не возвращение России в мировую политику, альянс давно бы распался. К такому выводу приходят западные СМИ в канун 70-летия трансатлантического договора. Дружбой против Москвы США пытаются преодолеть недовольство партнеров политикой Трампа — треть повестки юбилейной встречи НАТО, которая начинается в Вашингтоне, посвящена антироссийским мерам. Праздник отмечают скромно — на уровне министров.

В свои 70 НАТО молодится. Однако в студии Атлантического совета оформленной в соответствии с модными трендами немало ветеранов Холодной войны, да и в Конгрессе, где впервые в истории выступал генсек альянса — все тот же привычный набор угроз и фобий.

И вновь звучат заявления в том духе, что Россия угроза, ведь это Россия слишком близко разместила свои границы у рубежей НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг обычно говорит о деньгах. Коль угроза столь велика, надо наращивать военные расходы странам-участницам. Дональд Трамп под этим подписывается, но только в финансовой части.

"Я надеюсь, что Россия не собирается представлять угрозу безопасности. Надеюсь, у нас будут хорошие отношения с Россией, также как, кстати, с Китаем и со всеми остальными. Однако, могу сказать, что альянс стал гораздо мощнее с тех пор как я стал президентом. Наша страна вливает в организацию намного больше остальных. "Но я все же думаю, мы поладим с Россией. Я верю в это", — заявил Трамп.

Трамп вновь укорил ФРГ, что та не перечисляет на оборону целевые два процента от ВВП, признал, что неравнодушен к Германии.

"Мой отец — немец. Он был немцем и родился в замечательнейшем месте в Германии, поэтому я испытываю прекрасные чувства к Германии", — сказал американский президент.

Проблема в том, что отец Трампа родился в Нью-Йорке, в 1905 году, видимо президент США перепутал отца с дедом — и так уже в третий раз.

Но куда большая проблема для США и для НАТО — сейчас Турция, которая, оставаясь в альянсе решила попробовать вкусить тех плодов свободы, о которых так много говорят в эти дни натовские функционеры. Анкара покупает российские системы ПВО С-400.

Но больше всего на совещании министров стран НАТО будут говорить о России — собираются принять так называемый черноморский пакет — увеличить количество натовских кораблей в Черном море и еще больше усилить воздушную разведку.

Все это объясняют необходимостью обеспечить безопасный проход украинским судам через Керченский пролив. Впрочем, с одним из основных союзников по НАТО в регионе — Турцией — у США глубокий раскол. Турция, оставаясь в альянсе, решила попробовать вкусить тех плодов свободы, о которых так много говорят в эти дни натовские функционеры. Анкара покупает российские системы ПВО С-400, что в Вашингтоне вызвало подлинную истерику. Что только не пытались делать. И манили скидками на своей комплекс ПВО "Пэтриот", и угрожали санкциями. Одна из последних попыток принуждения — Пентагон приостановил поставку оборудования по программе новейшего истребителя F-35. Ничего не помогает.

А в том, что С-400 не совместимы с натовскими системами, в Анкаре даже видят определенные преимущества.

Пытаются США надавить и на Европу, отказаться от китайских технологий сетей 5G. Пока тоже не сказать что получается.

70-летие НАТО встречает организацией с расшатанной блоковой дисциплиной, проигранной, по сути, войной в Афганистане, кровавым послужным списком — бомбардировки в Югославии и Ливии и готовностью применять силу вновь и вновь.

Сейчас

18:28

Мэр Евпатории задержан

16:13

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

15:38

Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

14:16

Умер актер Алексей Булдаков

13:59

На открытие завода "Мерседес" Путин приехал на "Аурусе"

13:31

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

12:36

Украина запретила частные полеты в Россию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков

Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков

2 часа назад
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

1 час назад
Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны

Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны

1 час назад
Зеленский готов встретиться с Порошенко на крупнейшем стадионе Украины

Зеленский готов встретиться с Порошенко на крупнейшем стадионе Украины

1 час назад
Мэр Евпатории задержан

Мэр Евпатории задержан

2 часа назад
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

1 час назад
Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

Многодетная пикетчица из Омска оказалась причастна к пыткам людей и угонам машин

6 часов назад
"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

4 часа назад
25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

2 часа назад
Смертельно больная мать познакомилась с желающими воспитывать ее сына

Смертельно больная мать познакомилась с желающими воспитывать ее сына

2 часа назад
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

5 часов назад
В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

В США впервые показали фильм "Балканский рубеж"

9 часов назад
459
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48
НАТО встречает 70-летие с расшатанной блоковой дисциплиной

НАТО встречает 70-летие с расшатанной блоковой дисциплиной

12 минут назад
В США перестанут проводить эксперименты на кошках

В США перестанут проводить эксперименты на кошках

2 часа назад
Самолет ВВС Испании съехал с полосы во время учений

Самолет ВВС Испании съехал с полосы во время учений

2 часа назад
Алексей Булдаков (1951 - 2019). Фотолента

Алексей Булдаков (1951 - 2019). Фотолента

3 часа назад
У ГАЗа хотят отобрать бренд "Победа"

У ГАЗа хотят отобрать бренд "Победа"

3 часа назад
Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

Мощный подземный взрыв прогремел под машиной в Одессе

3 часа назад
Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

3 часа назад
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

3 часа назад
Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в "Инстаграме"

Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в "Инстаграме"

3 часа назад
СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

СМИ: руководители YouTube защищали экстремистские видео

3 часа назад
Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

4 часа назад
В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

В Москве состоялся масштабный фестиваль Hinode Power Japan

4 часа назад
Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

Машинист новосибирского метро доверил знакомой управление поездом

4 часа назад
Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

4 часа назад
В WhatsApp появилась защита от включения в группы

В WhatsApp появилась защита от включения в группы

4 часа назад
Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

5 часов назад
"Заряженная" Lada Granta Sport: фото и видео с тестов

"Заряженная" Lada Granta Sport: фото и видео с тестов

5 часов назад
Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

5 часов назад
Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

Снег растаял, но нижегородские коммунальщики объявили о готовности его убрать

6 часов назад
356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

356 обломков императора: турецкие археологи нашли и восстановили гигантскую статую Траяна

6 часов назад
В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

6 часов назад
Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

Грибная грамота: в чем на самом деле состоит польза грибов для здоровья

6 часов назад
Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера. Электрического!

6 часов назад
Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

Слабоумие и одышка: годы с гельминтами могут стоить человеку жизни

7 часов назад
Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

Минтруд: "бумажные" СНИЛС не потребуется обменивать

7 часов назад
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь

7 часов назад
Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

Ночные походы в туалет свидетельствуют о повышенном давлении

7 часов назад
Украина запретила частные полеты в Россию

Украина запретила частные полеты в Россию

7 часов назад
Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

7 часов назад
Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

8 часов назад
5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

9 часов назад
Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)

9 часов назад
Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

Игра на повышение: новостройки стали дорожать быстрее, чем раньше

10 часов назад