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3 апреля 201921:29 Елена Ерофеева

Зеленский принял вызов Порошенко и дал ему 24 часа

Росавиация предложила возобновить переговоры о прямом сообщении с Украиной. Это заявление стало реакцией на сегодняшнее же решение Киева запретить все, даже частные рейсы в Москву. Порошенко мстит оппонентам, которые накануне первого тура показали вполне ясный выход из тупика. Про абсурдность политики Порошенко сегодня говорили и в штабе Зеленского, который позвал президента на стадион и вместе пройти медосмотр.

Прямые рейсы Киев-Москва Украина запретила еще в 2015-м. Но запрет оказался с браком: частные самолеты все равно летали напрямую.

"Господин Бойко воспользовался лазейкой в украинском законодательстве. Получил добро ФСБ на прямой перелет Киев-Москва", — заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

После этой встречи в Киеве началась агония. Против Бойко и Медведчука готовят уголовные дела. Посадить обещают даже пограничников, которые выпустили политиков из страны. И больше никаких прямых перелетов.

"Я бы разрешил прямые рейсы некоторым политикам на самолете "кукурузник" АН-2, максимум. И то, в один конец", — проинформировал общественность Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Встреча в Москве разозлила Порошенко своим содержанием: тогда Алексей Миллер предложил прямые поставки газа на четверть дешевле, чем сейчас продают на Украине.

Сегодня кабинет министров разрешил "Нафтогазу" снизить цены аж на 17 копеек. Шаг, очевидно, предвыборный — в пользу Порошенко. Разыгрывая антироссийскую карту власть решила вернуться к проекту "Европейский вал". На этот проволочный заборчик за последние 5 лет из бюджета выделили больше 200 миллионов гривен. "Стена Яценюка" утонула в коррупции.

"Вопреки безудержной русофобской, антироссийской пропаганде более 50% населения Украине позитивно относится к России", — прокомментировал Владимир Корнилов, политолог.

Но украинские националисты не утихают. Особенно услышав выступление Зеленского на русском языке.

"Что оно несло?!? Оно в украинском государстве живет! Оно выучило государственный язык? Его за решетку надо посадить уже сегодня, не допускать до второго тура. — 30% поддержки! Люди проголосовали, его выбрали. — Это означает, что с теми 30% поддержки мы начинаем очень серьезную войну, в которой должны победить!", — заявила Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Когда Зеленскому поверил каждый третий, даже Запад перестал смеяться. Немцы к нему присматриваются. Англичане прорываются сквозь толпу, чтобы первыми взять серьезное интервью.

"Если вы победите, какие будут ваши главные приоритеты и первые шаги? — Во-первых, коррупция, потом война в Донбассе и снятие неприкосновенности для чиновников", — ответил Владимир Зеленский.

Порошенко бросает вызов Зеленскому — приглашает на теледебаты. Хотя сам в такой же ситуации 5 лет назад отказался встречаться один-на-один с Тимошенко.

Зеленский вызов принял и выбрал место для этой дуэли — стадион "Олимпийский" в Киеве при обязательном присутствии как минимум 70 тысяч украинцев.

"Вы должны публично сказать, что дебаты будут не с марионеткой Кремля и Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа! Думай…те!"

Очевидно, за сохранение своей должности Порошенко будет биться до конца. У него осталось не так много времени. И честно выиграть выборы он точно не сможет.

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