Боец Волков из-за допинга снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Александр Волков не сможет принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге. Россиянин провалил допинг-тест и был снят с турнира.

О том, какое именно запрещенное вещество было обнаружено в крови Волкова, выступающего в тяжелой весовой категории, неизвестно, сообщает Спортбокс.Ru. 20 апреля боец должен был встретиться с Алистером Оверимом в главном бою вечера в рамках UFC Fight Night 149.

Теперь на замену Волкову вызван другой российский тяжеловес Алексей Олейник.