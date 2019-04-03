В Швеции представили прозрачную древесину для строительства домов

Представители Королевского технологического института в Стокгольме создали прозрачный, надежный и экологичный строительный материал для домов. Такого эффекта удалось достичь, удалив из древесины лингин, вещество, благодаря которому древесина принимает характерный цвет, сообщает Daily Mail.

Чтобы получившийся материал стал прозрачным, в него залили акриловую смесь.

Она заполнила поры, которые образовались после извлечения лигнина, и полые сосуды, используемые деревом для циркуляции воды.

После этого ученые решили усовершенствовать материал и добавили к акрилу полиэтиленгликоль. При нагревании он поглощает тепло и плавится, а при снижении температуры затвердевает, выделяя накопленную энергию.

Таким образом новая "прозрачная древесина" может использоваться для строительства более "теплых" помещений, так как собранная в течение дня солнечная энергия позже будет попадать в интерьер.

По словам шведских ученых, 100 граммов новой "прозрачной древесины" поглощают столько же тепла, сколько производит лампочка мощностью в 1 ватт.

В настоящий момент исследователи хотят сделать новый материал не только экологичным, но и биоразлагаемым. Для этого они планируют заменить полимерную смесь на альтернативную, которая не уступала бы уже созданной по качеству.