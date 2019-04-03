Аспирант-бомбист из МГУ проведет еще месяц под арестом

Московский городской суд оставил под стражей до 7 мая аспиранта Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Адвокат уже заявил, что будет обжаловать это решение судьи.

Аспирант Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе, сообщает РИА Новости. Его подозревают в причастности с инцидентом в офисе "Единой России", когда в помещение была брошена дымовая шашака. Мифтахову предъявляют обвинения по части 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору) и подозревается по части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК.

Ранее Азат Мифтахов был осужден по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя полиции. Суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей.