Мэй не достигла конкретных соглашений по Brexit на переговорах с оппозицией

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал промежуточной встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по проблеме Brexit.

Как передает "Интерфакс", об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Политик сообщил, что переговоры были полезными, но не окончательными, в ходе которых он затронул вопрос о возможном повторном референдуме о членстве Великобритании в Еврососе, однако по его словам, "по этому вопросу соглашения достигнуто не было".

Он напомнил общественности, что позиция его партии состоит в том, что чтобы добиться таможенного союза Соединенного Королевства с ЕС.

Накануне после заседания правительства Мэй заявила о намерениях встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.