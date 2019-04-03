Кубок Гагарина. СКА волевой победой сравнял счет в серии с ЦСКА

В хоккейном Кубке Гагарина состоялся четвертый матч финальной серии Западной конференции между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. Встреча, проходившая в Северной столице, завершилась победой хозяев площадки. Итоговый счет 3:1 в пользу СКА.

Москвичи смогли первыми распечатать ворота Игоря Шестеркина усилиями Михаила Науменкова, отличившегося на 14 минуте встречи. Однако дальше забивали исключительно хозяева. На 29 минуте восстановил статус-кво Николай Прохоркин, а уже в заключительном периоде в течение одной минуты хоккеисты СКА благодаря шайбам Никиты Гусева и Сергея Плотникова вывели свою команду вперед. За оставшееся время питерские армейцы довели матч до победы.

Таким образом, счет в серии стал 2:2 и теперь команды переезжают в Москву. 5 апреля на "ЦСКА Арене" соперники проведут пятый матч противостояния.