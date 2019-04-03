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3 апреля 201922:11

В Москве пройдет акция "10 тысяч шагов к жизни"

7 апреля в Москве состоится оздоровительная акция "10 тысяч шагов к жизни". Она пройдет по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка.

"Ходьба – золотой рецепт оздоровления", — считает организатор акции, президент "Лиги здоровья нации", академик Лео Бокерия.

Основная задача акции очевидна – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни.

"Есть определенные рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том числе тест – 10 тысяч шагов в день. Сначала человек ходит 1 час, скажем, в неделю, потом переходит на 2 часа ходьбы в неделю. Когда он начинает ходить 2 часа в неделю, у него появляется потребность дальше заниматься каким-то другим видом спорта – плаванием, футболом, еще чем-то», — подчеркнул Бокерия.

Знаменитый кардиохирург подчеркнул, что ходьба снижает артериальное давление.

"К сожалению, в стране очень много людей, почти 22 миллиона человек, страдает гипертонической болезнью. Поэтому все, кого это беспокоит, должны иметь в виду, что ходьба особенно способствует улучшению показателей в этом отношении. Гулять желательно на воздухе с одной и той же скоростью и, по возможности, в одно и то же время. Лучший вариант – прогулка по более-менее пересеченной местности. Тогда пульс то ускоряется, то замедляется", — отметил академик.

Секрет здоровья, по мнению Бокерия, не только в ежедневной активной ходьбе, но и в соблюдении режима, среди рекомендаций – в одно и то же время ложиться спать, не переедать, и, главное, иметь хорошее настроение.

Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление участникам. А инструкторы "Лиги здоровья нации" по ЗОЖ и ГТО проведут инструктаж. Также желающие, кто придет заранее, смогут воспользоваться медицинским физиотерапевтическим прибором ABP-051 для коррекции артериального давления. Далее состоится массовая зарядка с известными артистами, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты по организации маршрутов здоровья в каждом муниципальном образовании города Москвы в рамках масштабной всероссийской эстафеты "Каждому городу – маршрут здоровья".

С 10:00-11:00 – сбор участников на главной аллее ВДНХ у памятника В.И. Ленину, в 10:45 – массовая зарядка. Стартует акция в 11:00.

Акцию откроет президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик Лео Бокерия.

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