"Белые лебеди" пролетели над северными морями

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами северных морей. Самолеты находились в воздухе около 13 часов, экипажи отработали дозаправку в воздухе.

Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого и Атлантического океана, Черного и Балтийского морей. Все действия ВКС России производятся в четком соответствии с международными правилами.