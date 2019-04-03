Татьяна Голикова - о главной национальной цели

Наша главная национальная цель — обеспечение естественного прироста населения, и ее достижения мы ожидаем к 2023-2024 годам. Для реализации проекта у нас есть и опыт, и потенциал, заявила в прямом эфире программы "60 минут" вице-премьер Татьяна Голикова.

Она обратилась к прошлым годам, напомнив, что в 2005-м смертность в стране составляла 16,1 на 1000 тысяч населения. Ее удалось снизить на 23% за счет уменьшения летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (на 37%), туберкулеза (в 4 раза), ДТП (54,5%). Также существенно снизилась младенческая смертность.

"Это все — вклад в продолжительность жизни, которая за текущий период увеличилась на 7,5 лет. И чем быстрее и активнее мы внедряем мероприятия, тем быстрее будет от них отдача", — считает Голикова.

Также вице-премьер обратила внимание на снижение рождаемости в последние годы в связи с сокращением количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Но у нас есть все возможности переломить ситуацию, считает она.

Для стимуляции рождаемости сейчас действует три вида финансовой поддержки из федерального бюджета, принятые и утвержденные президентом в конце 2017 года. По сути, наступил только первый год их реализации, и говорить о результатах еще рано. Но уже сейчас, по мнению вице-премьера, очевидно, что скорее всего нужно будет принимать дополнительные меры для мотивации семей к рождению детей.

В разных регионах страны проживает различное количество женщин репродуктивного возраста, отметила Голикова. В Сибирском и Уральском федеральных округах доля таких женщин выше, чем в европейской части. И их потенциал, с точки зрения вклада в увеличение рождаемости, значительно выше.

Голикова рассказала, что с начала реализации проекта федеральную поддержку на первого ребенка получило 278 тысяч семей. Материнский капитал использовали только 57,4 тысячи, предпочтительно приобретая на него жилье. В связи с этим от президента прозвучала инициатива о выплате дополнительных 450 000 семьям, имеющим ипотечные кредиты, что в сумме будет приличным вкладом для приобретения жилья. Пособие на третьего и последующих детей было введено с 2012 года, и сейчас им воспользовалось уже 698 тысяч семей.

Говоря о новой системе защиты прав пациентов страховыми организациями, предусматривающими лечение в профильном, а не в ближайшем медицинском учреждении, Голикова заверила: "Не надо пугаться. Речь идет о том, чтобы пациенту оказывалась именно профильная помощь, и страховые представители могли контролировать выполнение этого условия".

В заключении вице-премьер дала комментарий к новой системе мониторинга питания россиян, разрабатываемой Роспотребнадзором: "Это чрезвычайно важно. Мы определим принципы здорового питания, его состав. Чтобы каждый гражданин имел возможность получать о нем информацию и вести здоровый образ жизни".