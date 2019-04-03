"Бавария" вышла в полуфинал Кубка Германии, в меньшинстве обыграв "Хайденхайм"

Мюнхенская "Бавария" пробилась в полуфинал Кубка Германии по футболу, одержав победу в матче ¼ финала над представителем второй Бундеслиги – "Хайденхаймом". Команда забили на двоих 9 мячей, но мюнхенцы оказались на один гол точнее – 5:4 в их пользу.

Уже на 12 минуте встречи Леон Горецка вывел "Баварию" вперед и, казалось, что подопечные Нико Ковача и не испытают проблем с командой из низшего дивизиона. Однако спустя минуту после гола произошло удаление защитника баварцев Никласа Зюле. Гости не преминули воспользоваться численным преимуществом и первый тайм завершился в их пользу – голы забивали Роберт Глатцель и Марк Шнаттерер.

После перерыва футболисты "Баварии" смогли забить три мяча усилиями Томаса Мюллера, Роберта Левандовского и Сержа Гнабри. Но все тот же Глатцель из "Хайденхайма" двумя голами выровнял положение. Склонил чашу весов в пользу "Баварии" Левандовски, на 84 минуте реализовавший пенальти.

Соперник "Баварии" определится позже в результате жеребьевки.