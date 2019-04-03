Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

61-летний звезда Голливуда Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Об этом актер заявил вскоре после того, как стало известно, что он примет участие в съемках фильма о Великой Отечественной войне, которые будут проходить в Крыму, сообщает РИА Новости.

О желании Лундгрена встретиться с президентом России рассказал российский режиссер и продюсер Александр Беланов.

Беланов заявил, что актер снимется в двух частях кинотрилогии "Приговоренные к подвигу". Лундгрен сыграет главу керченского гестапо Гюнтера Гельдмана.

По словам режиссера, Лундгрен также захотел принять участие в параде 9 мая в колонне "Бессмертного полка".

"Актер хочет пройти в одной колонне вместе с президентом России и актером Василием Лановым, а также пронести портрет деда, погибшего во Второй мировой войне", — рассказал Беланов.

Режиссер подчеркнул, что сейчас решается вопрос приезда Лундгрена в Москву.