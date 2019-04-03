Неудобная правда: западные СМИ набросились на премьеру "Балканского рубежа"
"Я очень верю, что когда-нибудь эту картину посмотрят и простые жители Америки, и узнают правду". Вот так Гоша Куценко — исполнитель одной из главных ролей в фильме "Балканский рубеж" и, по совместительству, продюсер — прокомментировал его премьеру в США.
Пока состоялся лишь один показ. В Вашингтоне. А конкретно — в кинозале российской дипмиссии, где отечественный блокбастер оценили по достоинству все зрители. Включая лично чрезвычайного и уполномоченного посла Анатолия Антонова.
Действительно — разрушительная роль НАТО в Югославском конфликте показана, что называется, без купюр. На контрасте — легендарный марш-бросок российских миротворцев на Приштину. И героическая операция в местном аэропорту Слатина под руководством тогда ещё майора, а ныне генерал-майора, главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
То есть, события, которые решительно не укладываются в западную мифологию. Очевидно, потому и реакция на картину — с напоминанием об этих самых событиях — весьма нервная. Вот хотя бы свежая статья британской "Таймс". Обвиняют Москву — ни много ни мало — в попытках подорвать региональную стабильность.
В Белграде фильму "Балканский рубеж" аплодируют стоя, в Британии естественно реакция другая. "Я прочитал статью — она выдержана в стилистике армейской стенгазеты, причем во время боевых действий, пишет таким стилем и с таким уровнем аргументации", — считает Владимир Мединский, министр культуры РФ.
Англичане не могут похвастаться великими традициями создания фильмов о Второй мировой войне, как наша страна, ну не сняли там фильмов, таких как "Два бойца" или "А зори здесь тихие". Но у Британии есть другие великие традиции — военный фейковой пропаганды. Здесь они первые и непревзойденные.
Англо-бурская война, конец 19 века. Британия теснит буров в Африке, устраивает там первые в мире концентрационные лагеря, как пишут в британских газетах, лагеря для обеспечения безопасности мирных людей. Здесь снимают и документальные фильмы, которые изобилуют постановочными сценами. Такими эпизодами, как нападение буров на раненых англичан. Английские солдаты, вернувшиеся с той войны, даже сжигают кинотеатры после просмотра фальшивок.
"Англичане являются отцами пропаганды. И до кинематографа, и во время развития кино. Английские писатели работали на спецслужбы – Сомерсет Моэм, Даниэль Дэфо", — уточняет Николай Стариков, политолог, писатель
Для пропаганды британцы привлекали самых талантливых людей. Сейчас перечислили писателей, но это касается и кино и фотографии. Год 1992. Пенни Маршал, британская журналистка в Трнополье на территории подконтрольной сербам сделала снимки. Боснийский мусульманин Фикрет Алич брошен за колючую проволоку, он изможден и явно голоден. Потом независимые журналисты, просматривая исходные кадры, обнаружили, что это фальсификация. Мисс Пенни приехала в лагерь для беженцев — подводила доверчивых людей к колючей проволоке, ограждавшей шоссе. Эти снимки Маршал неоднократно пытались использовать в Гаагском трибунале, как доказательство существования в Боснии концентрационных лагерей! В истории развязывания боснийской войны эти кадры сыграли не последнюю роль. Вот это пропаганда, так пропаганда!
"Система пропаганды была в начале 1990-х очень хорошо отработана на Балканах, нужно было создать образ врага, и этому было подчинено все. Выдумывали концлагеря. Само слово концлагерь на территории Югославии появилось, как придумка, чтобы привлечь внимание мировой общественности", — поясняет Елена Гуськова, доктор исторических наук Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН.
Сами американцы о войне на Балканах сняли не один фильм, где как говорят специалисты, например Елена Гуськова, искажены факты. Те, кто прочитал нынешнюю статью в "Таймс", более всего возмущены пассажем "Если кто и принес подлинную жертву, так это пилоты НАТО". Вот эти самые пилоты бомбили и военные объекты и мирные. Вспоминает участник событий.
"Бомбили, как минимум, два раза колонны с албанскими беженцами с большим количеством жертв, когда принимали их за югославские войска. Бомбили все! Фильм очень хорошо передает ужас людей, которые реально не знают, откуда прилетит бомба", — рассказывает Михаил Поликарпов, писатель, военный историк, участник боевых действий в составе русского добровольческого отряда в Боснии.
Оксфордский словарь посчитал словом 2016 года — слово "post-truth", что в переводе с английского означает "постправда". Согласно Оксфордскому словарю, это слово "описывает, или обозначает, обстоятельства, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям".
Ну и тут, как не вспомнить фильм "Т-34", показ которого бы сорван в Сан-Франциско и других городах США. Вполне вероятно, что это ждет и "Балканский рубеж".
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