Дебаты кандидатов на пост президента Украины: Порошенко устроил опрос

В ответ на встречное приглашение лидера первого тура президентской гонки на Украине, лидера партии "слуга народа" Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве его оппонент, действующий глава государства Петр Порошенко устроил опрос среди населения.

В своем Telegram-канале он напомнил, что в соответствии с законом "О выборе президента Украины" теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования в прямом эфире во временном диапазоне между 19:00 и 22:00, и спросил граждан о том, как бы они действовали. В течение первых 30 минут в опросе приняли участие около 9 тысяч человек, 15 процентов из которых считают, что закон можно нарушить, а 85 процентов поступили бы в соответствии с законом.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявил, что принимает предложение Петра Порошенко на участие в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе "Олимпийский".

По информации представителей администрации спорткомплекса "Олимпийский", они не получали от Владимира Зеленского заявок на проведение дебатов, но в случае поступления соответствующих запросов они будут рассмотрены в рабочем порядке.