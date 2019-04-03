В штабе Порошенко появился "черный пиарщик" из Израиля

Порошенко вызвал себе на помощь израильского специалиста по чёрному пиару Моше Клюгхафта. Его амплуа — провокации, личные атаки и оскорбления. Работать должен против главного конкурента Владимира Зеленского. Главная цель — разрушить образ добродушного, веселого и понимающего человека.

Как заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, информацию о найме Клюгхафта ему подтвердили несколько источников из штаба Порошенко. Политтехнолог, кстати, тут же удалил из своего Инстаграма все свежие фото из Киева, отмечает телеканал "Россия 24".