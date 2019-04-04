Евгеника XXI века: в армии США нашли связь между интеллектом человека и его ДНК

Военно-воздушные силы США патентуют ДНК-тест на интеллект, чтобы отбирать военную элиту. Собираются искать сочетание особого гена, который передается от родителей. Правда, ученые сомневаются, что возможно спрогнозировать силу ума по изменению в ДНК.

А пресса сравнивает такой отбор с политикой евгеники, которую в США практиковали в начале прошлого века. Тогда так называемых "неполноценных людей" американские власти подвергали стерилизации. Этой программой, например, восхищался Адольф Гитлер. Он её активно развивал в Германии. В результате были уничтожены миллионы людей, напоминает телеканал "Россия 24".