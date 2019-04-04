Brexit: британские парламентарии нашли консенсус

В Великобритании наметился очень небольшой, но все-таки прогресс в переговорах по Брекзиту. Извечные политические соперники — консерваторы и лейбористы объединяют усилия. Тереза Мэй и лидер оппозиции Джереми Корбин согласовали некий совместный план действий.

Подробностей – нет, отмечает телеканал "Россия 24". Но сам факт переговоров уже вызвал скандал. В знак протеста в отставку ушли два заместителя министров из партии Терезы Мэй, что может спровоцировать новый политический кризис. А времени его решить — может не хватить. Евросоюз поставил четкий дэдлайн — 12 апреля.

"Брекзит без сделки лучше, чем плохая сделка, но у нас хорошая сделка. У нас был шанс в прошлую пятницу подтвердить, что мы покинем Евросоюз 22-го мая. И я благодарна всем коллегам, которые поддержали это намерение. Я знаю, что для многих это было очень непросто. Но я хочу уверить всех, что мы проведем Брекзит. И как можно скорее, не срывая европейские выборы. Но, чтобы это сделать, нужно, чтобы Палата общин одобрила наше соглашение. И я буду продолжать работать с депутатами Палаты общин, чтобы мы сделали этот шаг вперед", — заявила Тереза Мэй.

"У нас было обсуждение. По итогам — не наметилось тех изменений, на которые я рассчитывал. Но мы продолжим наши переговоры, чтобы определить технические моменты нашего соглашения с Терезой Мэй. Встреча была полезной, но пока не очень эффективной", — констатировал Джереми Корбин.