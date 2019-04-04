Благоустройство Астрахани выходит на новый этап развития

В Астрахани, в рамках масштабного проекта по обновлению города, появятся новые парковые зоны и спортивные площадки. А уже имеющиеся — приведут в порядок и защитят от вандалов.

Пока эти мальчишки в тренажерном зале только начинают свой серьезный спортивный путь. И поддержка — мощная. 44 года тренерского штаба. За это время, признается Сергей Стороженко, занимались и на обветшалых тренажерах, ремонтировали спортинвентарь, бегали просто вокруг школы. Сегодня — все изменилось. У спортивной альма-матер появилась своя площадка. Вот только местным хулиганам она не дает покоя.

"Я прекрасно понимаю, что через полгода от нее останется жалкое зрелище. Нужны ограды, нужны видеокамеры. Мы знаем, что нам много не надо. Гири, канат, резина и где побегать",- сокрушается Сергей Стороженко, тренер детско-юношеской спортивной школы №4 Трусовского района.

Это — единственная спортивная школа в Трусовском районе Астрахани. Следить за условиями тренировок будущих чемпионов нужно еще пристальнее. Глава региона Сергей Морозов дал поручение поставить видеокамеры, огородить площадку и улучшить освещение. А вот у школы №9 и вовсе появится свой физкультурный комплекс. Мечта местных мальчишек осуществится уже вскоре — в этом году начнут строительство.

Вот такая спортивная "Обновленная Астрахань". Впрочем, в рамках проекта по благоустройству горожанам обещают не только развитие физкультурных комплексов, но и возрождение парковых зон. На деле — в районе уже обустроен 21 сквер. И работы по озеленению продолжаются. Но здесь опять же — на поддержку надейся, а сам не плошай. Местные волонтеры устали бороться с вандализмом.

По поручению руководителя области, все парки, особенно пострадавшие от рук хулиганов, должны быть обновлены в ближайший месяц до "цветущего" сезона. Тем более, что впереди празднование Дня Великой Победы. На Аллее воинской славы уже не первый год трудятся волонтеры, поддерживают их представители бизнеса. Но все же основная работа — за администрацией города.

"Мы выстраиваем свою работу согласно пожеланиям наших жителей. И вот в топе таких пожеланий — создание зеленых зон в городе. Они нужны нам, как легкие. Конечно, это будет красивый проект. Замысел великолепный. Совместно с администрацией города будем прорабатывать наши возможности", — заверил Сергей Морозов, врио губернатора Астраханской области.

В 2019 году еще несколько парковых зон вошло в программу "Формирование комфортной городской среды". А это значит, что для 120 тысяч жителей правобережья Астрахани обновления почувствуются еще в большей мере.

Главное, чтобы сами астраханцы смогли уберечь труды.