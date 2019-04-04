Стриминговое кино рвется на фестивали

Фильмы, которые не выходят в прокат в кинотеатрах – все-таки должны пускать на фестивали. Именно так можно истолковать письмо, которое американский минюст направил в американскую киноакадемию. Это если не точка в споре, то явный намек.

Впервые об этом заговорили год назад, когда Каннский кинофестиваль не пустил на конкурс две картины от "Нетфликс". Организаторы потребовали, чтобы фильмы сначала вышли на большом экране – и только потом появились в интернете. Но сервис не сдался и не отступил от своей обычной модели – кино выходит в сеть одновременно во всех странах. А уже в этом году режиссер Стивен Спилберг предложил изменить правила вручения "Оскара" – запретить выдвигать на премию фильмы от сервисов потокового вещания. Заявил, что у них больше возможности для рекламы. И что особенно возмутило публику — произошло это после очередной церемонии, где фильм "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, выпущенный все тем же "Нетфликсом", взял сразу три статуэтки — за режиссуру, операторскую работу и как лучший иностранный фильм.

"Я думаю, что со стороны Спилберга и многих его коллег, это попытка остановить ветер. Это невозможно. Стриминговые платформы становятся полноправными участниками рынка и включение их в традиционный, общий для всех кинопроцесс это не вопрос — если, это вопрос – когда", — считает Иван Кудрявцев, автор и ведущий программы "Индустрия кино".

В компании на претензии Спилберга отреагировали сдержанно. Там заявили, что потоковое вещание позволяет сделать кино доступным для кого угодно и где угодно. И заодно дает возможность создателям фильмов делиться искусством. Тем более, что оно уже наступает на пятки традиционной киноиндустрии. Доходы того же "Нетфликса", например, за прошлый год выросли на треть, а число подписчиков — на 30 миллионов. И те, кто уловил тенденцию — сами встают на новые рельсы.

"Я думаю, что произойдет не столько компромисс, сколько постепенная диверсификация бизнеса. То есть, те компании, которые занимаются кинотеатральным бизнесом, заодно будут уходить в интернет. И отличный пример американская компания, которая владеет кучей кинотеатров, и при этом развивает свой телеканал, и в скором времени займется стримингом. К этому готовится абсолютно любой игрок телерынка – это и Дисней, и так далее", — отмечает Егор Москвитин, программный директор телефестиваля "Пилот".

Так что и кинофестивалям, в конце концов, придется принять неизбежность этих перемен. Кстати, в этом плане они вполне могут равняться на коллег из Италии. На Венецианском фестивале в прошлом году "Нетфликс" представил сразу шесть фильмов — в том числе и те, которые не пустили в Канны. Единственное, о чем тогда организаторы попросили журналистов, не публиковать рецензий до начала официальных показов.