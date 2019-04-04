Временно закрытый участок "красной" ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.

Как сообщалось, пять станций Сокольнической линии от станции "Красносельская" до станции "Бульвар Рокоссовского" закрылись 30 марта и должны были открыться утром 6 апреля, напоминает РИА Новости. Технологический перерыв в их работе был необходим для сооружения участка Большой кольцевой линии, который пройдет под станцией "Сокольники".

По информации пресс-службы Московского метрополитена, временные перекрытия улиц начнут снимать, когда закончится движение компенсационных маршрутов, для проезда будут открыты улицы Краснопрудная, Стромынка, Русаковская, Преображенская. Также будут отменены все временные перекрытия в районе закрытых станций и полностью восстановлена прежняя схема движения в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское. Доступ к платным парковкам, на который распространялось ограничение, также будет восстановлен.