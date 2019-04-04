"Валенсия" с Черышевым остановила "Реал"

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом". Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу валенсийцев.

"Летучие мыши" открыли счет на 35 минуте встречи после того, как Гонсалу Гуэдеш получил мяч метрах в 15 от ворот и нанес хлесткий удар по воротам "Реала", который стал результативным.

На 73 минуте матча на замену вышел российский полузащитник Денис Черышев. Результативных действий он не совершил. Тем не менее, спустя 10 минут после его выхода "Валенсия" разыграла угловой, после которого удвоила свое преимущество. Решающий удар головой нанес экс-защитник "Зенита" Эсекьель Гарай.

Подопечные Зинедина Зидана смогли ответить лишь в дополнительное время – мяч забил Карим Бензема. Однако этот гол уже ничего не решил для мадридцев. Это поражение стало для французского специалиста первым после возвращения в "Королевский клуб".

Таким образом, "Реал" остался с 57 очками на третьей строчку чемпионата Испании. "Валенсия" же набрала 46 баллов, поднявшись на пятую позицию Ла Лиги.