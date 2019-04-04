Сергей Собянин анонсировал досрочное открытие новой линии московского метро

Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят уже в этом году, второй — в начале 2020-го. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В среду он приехал на стройку станции метро "Юго-Восточная". Некрасовская линия длиной более 18 километров — это 9 станций, сообщает телеканал "Россия 24".