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4 апреля 201901:26

Сергей Собянин анонсировал досрочное открытие новой линии московского метро

Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят уже в этом году, второй — в начале 2020-го. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В среду он приехал на стройку станции метро "Юго-Восточная". Некрасовская линия длиной более 18 километров — это 9 станций, сообщает телеканал "Россия 24".

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