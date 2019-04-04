Певице Бритни Спирс срочно понадобилась помощь психологов

По информации интернет-ресурса TMZ.com, популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс легла в клинику для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Как сообщили источники, певице потребовалась помощь специалистов, так как она глубоко переживает из-за тяжелой болезни отца, который в течение последних нескольких недель перенес две операции, передает ТАСС.

По имеющимся данным, Бритни Спирс поступила в специализированную клинику около недели назад. Как ожидается, она пробудет в ней примерно 30 дней.

Бритни Спирс — популярная исполнительница, обладательница ряда музыкальных наград, в том числе, "Грэмми". В 2017 году, заработав за 12 месяцев около 34 миллионов долларов, она была включена в составленный журналом Forbes список самых высокооплачиваемых певиц, заняв в нем восьмую позицию.