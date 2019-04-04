4 апреля 201902:27
Российские керлингисты проиграли Швеции на чемпионате мира
Мужская сборная России потерпела поражение в восьмом матче группового этапа против команды Швеции в рамках чемпионата мира. Встреча завершилась проигрышем российских керлингистов со счетом 5:9.
Сборную России представляли скип Сергей Глухов, а также Артур Али, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Евгений Климов. Этот проигрыш стал для сборной России шестым из восьми проведенных встреч на мировом первенстве.
После восьми туров россияне располагаются на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата мира. Следующим соперником российской команды станут керлингсты из сборной Нидерландов. Встреча состоится 4 апреля.
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