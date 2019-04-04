Наставник Головина конфликтует в "Монако"
Главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим вступил в конфликт со спортивным директором монегасков Майклом Эменало. Ссора между двумя специалистами возникла после матча 30 тура чемпионата Франции против "Кана" (0:1).
Недопонимание между Жардимом и Эменало возникло после того, как нигериец вошел в раздевалку команды сразу по окончании проигранного матча "Кану". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Le Sport 10, португальский наставник вышел из себя от поступка функционера.
Согласно источнику, Жардим не желает продолжать работу с Эменало. Однако руководство клуба едва ли согласится уволить нигерийца. Главной причиной является крупная сумма компенсации специалисту в случае досрочного расторжения договора. Накануне монегаски расторгли контракт с тренером Тьери Анри и не готовы пойти на очередные финансовые траты.
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