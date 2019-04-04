Волейбол. "Зенит" обыграл "Перуджу" в первом полуфинале Лиги чемпионов

В Италии состоялся первый полуфинальный поединок ½ финала волейбольной Лиги чемпионов между местной "Перуджой" и казанским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) в пользу клуба из столицы Татарстана.

Самым результативным волейболистом поединка стал Вильфредо Леон, выступающий за "Перуджу". В его активе 25 очков. В составе же победителей наибольшим количеством очков отметился Эрвин Нгапет, набравший 22 балла.

Отметим, что теперь команды переезжают в Казань, где проведут ответный матч полуфинала. Игра состоится 10 апреля. В случае равного счета по итогам двух встреч будет назначен дополнительный, так называемый "золотой" сет. Он будет длится до 15 очков.